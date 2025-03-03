✔ Antik Mısırlıların ekonomik sistemine dair yeni bilgiler veriyor.

✔ Maden işçileri ve zanaatkârların sosyal hayatını ortaya çıkarıyor.

✔ Altının dini ritüellerde nasıl kullanıldığını anlamamıza yardımcı oluyor.

Kazılar aynı zamanda Mısır’ın altın rezervlerinin tarih boyunca ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor.

Altın şehir artık ziyarete açık!

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu keşfi ziyaretçilere açmak için özel bir proje başlattı.