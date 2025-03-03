Arkeologlar, eski altın madenciliği tesisleri, tapınaklar ve atölyelerle dolu devasa bir kompleks keşfetti. Antik Mısırlıların altın işleme teknikleri, Ptolemaios hamamları ve Greko-Romen dönemi eserleri bu keşifle gün yüzüne çıktı! Çölde bulunan 3bin yıllık kayıp "Altın Şehir" yeniden gün yüzüne çıkarken hazine dolu bölgeden çıkarılan küpler dikkat çekti.
Mısır’ın güneydoğusunda, Kızıldeniz kıyısındaki Cebel Sukari bölgesinde, 3 bin yıl öncesine ait devasa bir altın işleme kompleksi keşfedildi.
Antik Mısır’ın kayıp altın madeni olarak anılan bu alan, Marsa Alam’ın güneybatısında bulunuyor ve eski çağlarda altın çıkarma merkezi olarak kullanılıyordu.
Keşif, sadece bir madenle sınırlı değil
Antik işleme tesisleri, tapınaklar, atölyeler ve konutlar keşfedildi. Kazılarda Greko-Romen Dönemi’ne ait heykelcikler ve madeni paralar bulundu. Antik Mısırlıların altın madenciliği teknikleri hakkında eşsiz bilgiler sunuyor. İşte arkeologları bile şaşkına çeviren bu büyüleyici keşfin detayları
Kazılarda neler bulundu? İşte altın şehrin sırları
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, antik dönemin en büyük altın işleme tesislerinden birine ışık tuttu.
Kazı alanında keşfedilen yapılar:
✔ Altın işleme tesisleri (öğütme ve kırma istasyonları, filtrasyon havuzları, eritme fırınları)
✔ Ptolemaios Dönemi’ne ait hamamlar ve idari binalar
✔ Roma ve İslam dönemlerinden kalan mimari yapılar
✔ Madencilerin yaşadığı yerleşim alanları
Ayrıca kazılar sırasında ele geçen önemli eserler:
✔ Hiyeroglif, Demotik ve Yunanca yazılar içeren 628 adet çanak çömlek parçası
✔ Greko-Romen döneme ait insan ve hayvan figürlü pişmiş toprak heykeller
✔ Bronz sikkeler ve altın madenciliğinde kullanılan antik araçlar
✔ Yarı değerli taşlardan yapılmış boncuklar ve deniz kabuklarından süs eşyaları
Bu bulgular, Antik Mısır’da altın üretiminin sadece ekonomik değil, aynı zamanda dini ve sosyal bir faaliyet olduğunu da gösteriyor.
Antik Mısırlılar altını nasıl çıkarıyordu?
Kazılarda bulunan eserler, Mısırlıların 3 bin yıl önce bile gelişmiş madencilik teknikleri kullandığını ortaya koydu. Peki, altın nasıl işleniyordu? İşte Sputnik Türkiye'de yer alan madencilik sürecinin aşamaları:
🔸 Kuvars damarlarından altın çıkarılıyordu.
🔸 Öğütme istasyonlarında taşlar parçalanıyordu.
🔸 Filtrasyon ve çökeltme havuzlarında altın saflaştırılıyordu.
🔸 Eritme fırınlarında işlenerek kullanıma hazır hale getiriliyordu.
Kayıp Altın Şehri neden önemli?
Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsmail Halid, bu keşfin sadece altın madenciliği açısından değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve ekonomik tarihine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti. Yani bu keşif, antik dünyanın altın işleme tekniklerine dair bilinmeyenleri aydınlatıyor!
✔ Antik Mısırlıların ekonomik sistemine dair yeni bilgiler veriyor.
✔ Maden işçileri ve zanaatkârların sosyal hayatını ortaya çıkarıyor.
✔ Altının dini ritüellerde nasıl kullanıldığını anlamamıza yardımcı oluyor.
Kazılar aynı zamanda Mısır’ın altın rezervlerinin tarih boyunca ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor.
Altın şehir artık ziyarete açık!
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu keşfi ziyaretçilere açmak için özel bir proje başlattı.