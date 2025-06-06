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Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar acillerin yolunu tuttu

Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar acillerin yolunu tuttu

09:246/06/2025, Cuma
IHA
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Samsun'da kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, acil servislerin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu. Ancak, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu.

Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı.

 Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken, kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.

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