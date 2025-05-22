Bir döneme damgasını vurmuştu: Geçmişin izlerini taşıyan beyaz işi ürünler antika dikiş makinelerinde hayata döndürülüyor

Kursa başlamadan önce ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini söyleyen kursiyer Hülya Karaca, hastalığını kurs sayesinde yendiğini anlattı. Kursla birlikte sosyal hayatının devam ettiğini belirten Karaca, stres attığını, bu şekilde de hastalığının nüksetmediğini dile getirerek, "Ben bu kursa başlamadan önce ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlığımdan dolayı tedavi gördüm. Kurs hocamızın sayesinde bu atölye açıldı, bana da sebep oldu ve kursa başladım burada stresimi attım, hastalığımı yendim. Kadınlarla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz, evime de maddi katkıda bulunuyorum, günlerim de neşeli geçiyor" dedi. Kursa başlamadan önce tam anlamıyla nakış bilmediğini, kara kelle makineyi kullanamadığını vurgulayan Karaca, kurs sayesinde el yeteneklerini geliştirdiğini, dikiş işinde ve işleme alanında ustalaştığını bildirdi.



