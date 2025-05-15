Bir dönemin efsanesiydi: Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

"İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum"

Kurtlar Vadisi'nin hala konuşulmasıyla ilgili yorum yapan Olgaç, "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez. Onun için insanlar ondan kurtulamıyor. Bizde kurtulamıyoruz. Halen herkes Kılıç diyor" dedi.



