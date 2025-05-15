Bir dönemin efsanesiydi: Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar önce ekranlara veda etse de hala gündemde. Oyuncuların şimdiki hayatları ise merak ediliyor. Kurtlar Vadisi'nde 'Kılıç Bey' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Atilla Olgaç, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Usta oyuncuyu görenler tanıyamadı. İşte Atilla Olgaç'ın son hali.
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçse bile adından söz ettiriyor.
Unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan dizinin oyuncuları, aradan geçen yıllara rağmen merak konusu.
Kimi gözlerden uzak bir hayat sürerken, kimisi ise farklı projelerle ekranlardaki yerini koruyor.
Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu ve Kurtlar Konseyi'nin güçlü üyelerinden biri olan Kılıç Bey karakterini oynayan Atilla Olgaç, seneler sonra objektiflere yansıdı.
Snob Magazin'in haberine göre; kızıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Atilla Olgaç, görenleri şaşırttı.
"İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum"
Kurtlar Vadisi'nin hala konuşulmasıyla ilgili yorum yapan Olgaç, "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez. Onun için insanlar ondan kurtulamıyor. Bizde kurtulamıyoruz. Halen herkes Kılıç diyor" dedi.
Usta oyuncu ekranlara döneceğini de duyurdu.