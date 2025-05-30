Bir Zamanlar İstanbul final bölümüyle ekranlara geliyor

Gerçekler ortaya çıkıyor





Seher, Ali’nin uyarılarında ne kadar haklı olduğunu geç de olsa anlar. Mert’in yasa dışı işlerini ortaya çıkararak elindeki tüm kanıtları Ali’ye teslim eder. Bu beklenmedik hamle, oyunun kurallarını tamamen değiştirir. Öte yandan Nermin, Celal’in kurduğu tehlikeli düzeni çözer ve onu kaderiyle baş başa bırakır. Elif ise Celal’in, babasının ölümünde parmağı olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşayacaktır.