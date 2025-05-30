Bir Zamanlar İstanbul final bölümüyle ekranlara geliyor

TRT 1’de yayınlanan başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan “Bir Zamanlar İstanbul” 30 Mayıs Cuma saat 20.00’de final bölümüyle ekranlara gelecek.
TRT 1’in sevilen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar İstanbul, izleyiciyle son kez buluşmaya hazırlanıyor. Modern bir Köroğlu anlatısı olarak dikkat çeken dizi, 30 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de final bölümüyle ekranlara veda edecek. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı yapımda, büyük sırlar gün yüzüne çıkarken, karakterlerin kaderini kökten değiştirecek olaylar yaşanacak.
Baba ve kız arasında büyük hesaplaşma
Seher, Ali’nin Elif ile evleneceğini öğrenince sarsılır, ancak asıl darbeyi babası Çetin’in geçmişteki karanlık yüzünü keşfettiğinde alacaktır. Çetin, kızının hayal kırıklığını gözlerinde görünce derinden etkilenecek. Bu sırada Ali, Elif’e verdiği söz ile Seher’e duyduğu aşk arasında sıkışıp kalacaktır.
Gerçekler ortaya çıkıyor
Seher, Ali’nin uyarılarında ne kadar haklı olduğunu geç de olsa anlar. Mert’in yasa dışı işlerini ortaya çıkararak elindeki tüm kanıtları Ali’ye teslim eder. Bu beklenmedik hamle, oyunun kurallarını tamamen değiştirir. Öte yandan Nermin, Celal’in kurduğu tehlikeli düzeni çözer ve onu kaderiyle baş başa bırakır. Elif ise Celal’in, babasının ölümünde parmağı olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşayacaktır.
Kalp, akıldan daha güçlü müdür?
Gökçe ile Metin arasındaki mektup krizi, aralarındaki gerginliği daha da derinleştirir. Gökçe’nin Metin’e yaklaşma nedeninin bir iddiadan ibaret olduğunun ortaya çıkması, ikiliyi kırılma noktasına getirir. Bu sırada Elif, Ali’nin gözlerinde Seher’e duyduğu aşkı fark ederek sessizce geri çekilir. Ali ve Seher için engeller birer birer kalksa da, yaşanan onca şeyin ardından aşkın yeniden filizlenmesine hayat izin verecek mi?
“Bir Zamanlar İstanbul” final bölümüyle 30 Mayıs Cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında.