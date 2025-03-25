Biz onu Filiz Akın olarak tanımıştık: Gerçek bambaşka çıktı

Türk sinemasının asil ve zarif yüzü olarak tanınan Akın'ın yaşamı, bilinmeyen detaylarla dolu. İşte efsanevi yıldızın hayat hikayesi ve ardında bıraktığı miras…

Yeşilçam'ın altın çağının en zarif yıldızlarından biri olan Filiz Akın, yıllarca ekranlarda parlayan bir yıldız olarak hayatımıza dokundu. Peki, onun gerçek adının ne olduğunu biliyor musunuz?

1 /8 Türk sinemasının en zarif ve asil kadınlarından biri olarak hafızalara kazınan Filiz Akın, 82 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

2 /8 Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak geride onlarca film, ödül ve unutulmaz hatıra bıraktı.

3 /8 SANAT DOLU BİR YAŞAM Gerçek adı Suna Akın olan sanatçı, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı bir terzi, babası ise Afyonlu bir hâkimdi. Küçük yaşlardan itibaren başarılı bir öğrenci olan Akın, TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü ve çeşitli ödüller kazandı.

4 /8 Kaderi, Artist dergisinin 1962'de düzenlediği yarışmayla değişti. Sinemaya adım atması için ikna edilen Akın, "Akasyalar Açarken" filmiyle şöhrete kavuştu.



5 /8 Yeşilçam'ın İkonik İsimlerinden Biri 1960'lı ve 70'li yıllarda Yeşilçam'ın dört büyük kadın yıldızından biri olarak kabul edilen Akın, "Ankara Ekspresi", "Utanç" ve "Yankesici Kız" gibi filmleriyle büyük beğeni topladı.





6 /8 1971'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Toplam 116 filmde rol alan sanatçı, 1975'te sinemaya veda etti.

7 /8 HAYATI VE MÜCADELESİ Sinemayı bıraktıktan sonra uzun yıllar Paris'te yaşadı. 2002 yılında nazofarenks kanserine yakalandı ve zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Sağlığına kavuştuktan sonra sosyal sorumluluk projelerine yoğunlaştı. 1994'te eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi.