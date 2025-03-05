Böbrek ve safra kesesi taşlarını takır takır döküyor: Metrelerce kuyruk oluştu

"Aydın'dan bile gelen var"





Fındıcak köyü vatandaşı İsmail Aksöz, "Aydın'dan bile su doldurmaya geleni gördüm. 'Şifasını buluyoruz' diyorlar. Böbrek taşı, safra kesesi gibi hastalıklara faydalı olduğu söyleniyor. Suya da tahliller yapıldı. İyi olduğu tespit edildi. Gelen vatandaş şifa buluyor. Dua eden çok. Tarla sahibi de buraya hayrat yaptırdı. Allah razı olsun" dedi.