Bu nedenle kesin sonuç için annenin de mezarı açıldı. Bu şekilde kesin sonuca ulaşıldı. Bu davalarda AIHM kararları gereği DNA testi tek ve yeterli delil olmasına rağmen istinaf ve Yargıtay temyiz aşaması nedeniyle dava bitmesine rağmen nüfusa geçme işlemi 5-10 yılı buluyor.