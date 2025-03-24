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Brad Pitt'in yaptığı iyilik pahalıya patladı: 20 yıl sonra davalık oldu

Brad Pitt'in yaptığı iyilik pahalıya patladı: 20 yıl sonra davalık oldu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:5724/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hollywood'un ünlü oyuncusu Brad Pitt'in yaptığı iyilik 20 yıl sonra başına bela oldu. Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için ünlü aktörün vakfının yaptırdığı evler, konut sakinlerine daha ciddi sorunlar yaşattı.

Hollywood yıldızı Brad Pitt, 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için 109 ev inşa ettirmişti.

Kurucusu olduğu Make It Right vakfı aracılığıyla yardıma muhtaç olanlara destek olan Pitt'in vakfının yaptırdığı evler, konut sakinlerine daha ciddi sorunlar yaşattı.

Evlerin pek çoğunda küf, böcek ve tahtaların çürümesi gibi sorunlar meydana geldi.

The Sun'ın haberine göre, Brad Pitt, Make It Right projesi kapsamında 150 sürdürülebilir ev inşa etmek için 12 milyon dolar harcadı.

20 milyon dolarlık dava

Yaklaşık 20 yıl, ev sahipleri Pitt'e ve kar amacı gütmeyen kuruluşuna 20,5 milyon dolarlık toplu dava açtı.

Aktörün kurucusu olduğu vakfın, evlerle ilgili tüm dokümanları teslim etmesi talep edildi.

61 yaşındaki Pitt'in yoğun çekim programı nedeniyle konuyla ilgili açıklamada bulunmaktan kaçındığı belirtildi.

#Brad Pitt
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