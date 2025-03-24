Hollywood'un ünlü oyuncusu Brad Pitt'in yaptığı iyilik 20 yıl sonra başına bela oldu. Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için ünlü aktörün vakfının yaptırdığı evler, konut sakinlerine daha ciddi sorunlar yaşattı.

1 /7 Hollywood yıldızı Brad Pitt, 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için 109 ev inşa ettirmişti.

2 /7 Kurucusu olduğu Make It Right vakfı aracılığıyla yardıma muhtaç olanlara destek olan Pitt'in vakfının yaptırdığı evler, konut sakinlerine daha ciddi sorunlar yaşattı.

3 /7 Evlerin pek çoğunda küf, böcek ve tahtaların çürümesi gibi sorunlar meydana geldi.

4 /7 The Sun'ın haberine göre, Brad Pitt, Make It Right projesi kapsamında 150 sürdürülebilir ev inşa etmek için 12 milyon dolar harcadı.

5 /7 20 milyon dolarlık dava Yaklaşık 20 yıl, ev sahipleri Pitt'e ve kar amacı gütmeyen kuruluşuna 20,5 milyon dolarlık toplu dava açtı.

6 /7 Aktörün kurucusu olduğu vakfın, evlerle ilgili tüm dokümanları teslim etmesi talep edildi.