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Bu baklava başka baklava: Çorum'un gözdesi tam 4 saatte pişiyor

Bu baklava başka baklava: Çorum'un gözdesi tam 4 saatte pişiyor

10:485/06/2025, Perşembe
IHA
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Çorum'da tatlıcılar, 4 saatte pişirilen Çorum baklavasına artan taleplere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kurban Bayramı hazırlıkları devam eden kentte tatlıcılar bayram öncesi taleplere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.


 Kente özgü coğrafi işaret başvurusu yapılan Çorum baklavası yoğun ilgi görürken, tatlıcılar yoğun mesai harcıyor.

Kağıt inceliğindeki yufkalarla yapılan baklava saatlerce fırınlarda pişiriliyor ve şerbeti ile buluşturuluyor.

Çorum baklavasının yapım sürecini anlatan Ayfer Baydur, "Bayram için hazırlık yapıyoruz. Görenler her zaman 'bunlar pişmemiş' diyor ama biz bu tatlıyı dört saatte, özenle pişiriyoruz. Bu, Çorum'a has bir baklava. Yaprağı çok ince, bakıldığı zaman arkasındaki yazı okunabilecek kadar ince oluyor. Nemi alındıktan sonra şekil verilen bir yufka. Uzun süre fırında pişer. Beyaz kalması için özel bir itina ile pişirilir. Hamuru ise evlerde yapılan hamurdan çok farklı değil. En büyük farkı, çok ince açılması ve neminin alınması. Diyabet hastaları ve çok şerbetli sevmeyenler için gül tatlı baklavalarımızı öneriyoruz. Baklavanın sadece çok az bir kısmını şerbetli yapıyoruz. Bu grup, çok şerbetli tatlıları sevmeyenler için öneriliyor. Çalışmalar bitmek üzere. Coğrafi işaret alacak ürünlerimizin hemen hemen hepsi hazır. Şekerlenmiş tatlılarımızı üç gün boyunca ılık bir ortamda tutabiliyoruz çok sıcak olmayan bir yerde dinlendiriyoruz. Üç gün sonra yumuşayabilir, yine yenebilir ama yumuşamış olur. Kuru baklavamız ise bir ay, bir buçuk ay boyunca kenarda saklanabilir. Yiyeceğiniz zaman şerbetleyebilirsiniz. En önemli özelliği bu. Hiçbir şekilde buzdolabına koymadan, sadece serin bir yerde bir ay kadar saklanabilir" dedi.



Vatandaşlardan ilgi gören baklava, farklı kentlerden gelen ziyaretçilerin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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