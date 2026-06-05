Bazı çalışmaların gelecekte çok güçlü El Nino olaylarının daha sık görülebileceğine işaret ettiğini aktaran Ünal, bilim dünyasında bu konuda halen belirsizlikler bulunduğunu dile getirdi.





Ünal, "Güçlü bir El Nino her zaman yıkıcı sonuçlar doğurmayabilir. Ancak kuraklık, aşırı yağış, sel ve sıcak hava dalgaları gibi olayların görülme olasılığını artırıyor. Daha sıcak atmosfer daha fazla su buharı taşıdığı için bu tür anomaliler daha belirgin hale gelebiliyor." diye konuştu.





Etkisi gelecek kışa kadar sürebilir





ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) Mayıs 2026 değerlendirmelerine göre El Nino'nun gelecek kış boyunca devam etme olasılığının yüzde 96 olduğunu bildiren Ünal, küresel sıcaklıklar üzerindeki en belirgin etkinin ise genellikle El Nino'nun geliştiği yıldan sonraki dönemde ortaya çıktığına işaret etti.

Son yıllardaki sıcaklık rekorlarının yalnızca El Nino ile açıklanamayacağını vurgulayan Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"WMO, 2015-2025 dönemindeki 10 yılın, ölçüm kayıtlarındaki en sıcak 10 yıl olduğunu açıkladı. 2016 yılı çok güçlü bir El Nino yılıydı ve o dönemde sıcaklık rekorları kırılmıştı, bugün 2023, 2024 ve 2025 gibi yılların 2016'yı geride bırakması, doğal iklim değişkenliğinin üzerine eklenen uzun dönemli insan kaynaklı ısınma sinyalinin ne kadar güçlendiğini ortaya koyuyor. Artık sıcaklık rekorlarının temel belirleyicisi, sera gazı kaynaklı küresel iklim değişikliği."















