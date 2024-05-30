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Hayat

Burası Karadeniz değil: Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

12:29 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:31 - 30/05/2024 Perşembe
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Ankara’nın Kalecik ilçesinde 1900 rakımlı Şeyh Mahmut Yaylası, Karadeniz’i aratmayan görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kalecik ilçesindeki Şeyh Mahmut Yaylası’na gelen ziyaretçiler, arazi araçlarıyla yaylanın en yüksek noktasına kadar çıkabiliyor. Şehir merkezinden yaklaşık 70 kilometre ve 50 dakikalık uzaklıkta bulunan 1900 rakımlı yayla tüm heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor.

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Ankara’nın Kalecik ilçesinde 1900 rakımlı Şeyh Mahmut Yaylası, Karadeniz’i aratmayan görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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Yaylaya gelen ziyaretçiler kamp yapabiliyor, yürüyüş rotaları oluşturabiliyor ve şehrin stresinden uzaklaşarak sessizliğin tadını çıkarabiliyor.


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Yaylanın bulunduğu Şeyh Mahmut köyünün muhtarı Ömer Gümüş, tüm herkesi yaylaya davet ederek, bu doğa harikasının tadını herkesin çıkarması gerektiğini belirtti. 

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Gümüş, yaylanın turizm faaliyetlerine uygun olduğunun da altını çizerek, “Yaylamız turizm açısından oldukça elverişlidir. Kamp ve yürüyüş yapmak isteyenler için çok uygundur. Temiz havasıyla meşhur bir yerdir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa, arıcılığa çok uygundur. Tamamen doğal yayla balımız ve kurbanlık hayvanlarımız meşhurdur."

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"Yaylamıza arazi araçlarıyla çıkılıyor. Yaylamızda sayısını bilmediğim kadar çok çeşitli bitkiler var. Bu doğa harikası yaylada vatandaşlarımız karavanlarıyla gelerek tatil yapabilirler. Burası Ankara’nın keşfedilmemiş doğa harikalarından bir tanesi. Kafa dinlemek isteyen, sessizlik arayan herkesin gelmek isteyeceği bir yer. Burada mantar, ahlat, dağ eriği, alıç, kuşburnu gibi çeşitli organik meyveler yetişir” ifadelerini kullandı.

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Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar güneşin batarken oluşturduğu tüm kızıllığa şahit olurken, gün batımı manzarasının da tadını çıkarıyor.

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Şehir merkezinden yaklaşık 70 kilometre ve 50 dakikalık uzaklıkta bulunan 1900 rakımlı yayla tüm heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor.

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ANKARA’NIN KALECİK İLÇESİNDE BİN 900 RAKIMDA BULUNAN ŞEYH MAHMUT YAYLASI KARADENİZ’İ ARATMAYAN GÖRÜNTÜSÜYLE ANKARALILARIN SIK SIK ZİYARET EDEBİLECEĞİ VE SESSİZLİĞİYLE RAHATLAYABİLECEĞİ BİR ALAN OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR.
#Türkiye
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#yayla
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