Burası Karadeniz değil: Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Gümüş, yaylanın turizm faaliyetlerine uygun olduğunun da altını çizerek, “Yaylamız turizm açısından oldukça elverişlidir. Kamp ve yürüyüş yapmak isteyenler için çok uygundur. Temiz havasıyla meşhur bir yerdir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa, arıcılığa çok uygundur. Tamamen doğal yayla balımız ve kurbanlık hayvanlarımız meşhurdur."