Burası Sahra Çölü değil Türkiye: Sürü halinde ortaya çıktılar gören herkes telefona sarıldı

Sıcak ve kuru iklimlerdeki çöl yaşamıyla ünlenen develer Türkiye'de ortaya çıktı. Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda görüntülenen develer herkesi hayrete düşürdü. Deltada özgürce dolaşan ve insanlara oldukça alışkın olan bu hayvanları görenler telefona sarıldı.

1 /8 Kızılırmak Deltası'nın zengin habitatı, doğal yaşam alanları çöller, yarı çöller ve diğer kurak bölgeler olan develer için geniş otlak sunuyor.



2 /8 Türkiye'de görülen 500 kuş türünden 365'i burada yaşıyor.

3 /8 Su mandası ve yılkı atlarına da doğal yaşam alanı sunan delta, 11 familyaya ait 29 balık türüne ev sahipliği yapıyor.



4 /8 Develerin bu zengin ekosisteme katılmasıyla deltadaki canlı çeşitliliği de arttı.



5 /8 Develer, deltada özgürce dolaşarak besleniyor. İnsanlara oldukça alışkın olan bu hayvanlar, turistlerin fotoğraf çekme isteklerine de karşılık veriyor.



6 /8 Özellikle çocuklar, develeri izlemekten ve doğa ortamında vakit geçirmekten keyif alıyor.



7 /8 Bölge halkı tarafından yılın belirli döneminde salınan develerin varlığı, deltayı ziyaret eden turist sayısının artmasına da katkı sağlıyor.

