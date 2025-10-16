Bursalı balıkçı Maşallah Kocaman 5 restoranından bir ayda kazanacağı hasılatı Gazze'ye bağışlayacak

Geçtiğimiz ay düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali’ndeki bir günlük gelirini de Filistin için yetkililere bağışladıklarını belirten firma sahibi Maşallah Kocaman, "Gazze deyince Allah için benim içim ürperiyor. Gazze deyince içim parçalanıyor. Ne yapabilirim veya yapabiliriz diye sürekli düşünüyorum. Geçtiğimiz ay gastronomi festivalinde yapmış olduğumuz bir günlük hasılatı Gazze’deki mazlumlara gönderdik. 100 bin lira Filistin’e giden bir vakfa verdik. Gerekli yardımları yapsın diye. Geri kalan 121 bin 300 lirayı Bursa Filistin Evi Derneği’ne teslim ettik. Fakat bunların az olduğunu, içimin rahat olmadığını fark ettim. Allah rıza için 1 ay boyunca, 5 farklı mahalledeki Kocamanlar Balık olarak hasılatımızı bağışlayacağız. Sadece soğuk balık satışı değil, restoranlarımızdaki sıcak satışlardan elde ettiğimiz bütün hasılatı Gazze’deki mazlumlara göndereceğiz" dedi.







