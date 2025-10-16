Yeni Şafak
Bursalı balıkçı Maşallah Kocaman 5 restoranından bir ayda kazanacağı hasılatı Gazze'ye bağışlayacak

13:4216/10/2025, Perşembe
IHA
Bursa’da bir balıkçı 5 restoranında 1 ayda kazanacağı hasılatı, Gazze için bağışlama kararı aldı.

İsrail’in Filistin ve Gazze halkı üzerinde yürüttüğü soykırım ve işgal politikasına dünyanın her yerinden tepkiler sürerken, 8 Ekim’de yapılan ateşkesin ardından yardımlarda bölge halkına ulaştırılmaya çalışılıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından Gazze halkı için yardım yapılırken Bursa’nın ünlü balıkçısı da 5 ayrı restoranındaki 1 aylık hasılatı bağışlama kararı aldı. Firmanın şubelerine astığı Filistin bayrakları ve "Bir nefes de biz olalım, bir ay boyunca hasılatımızı Gazze’ye bağışlıyoruz" gelen müşterilerin dikkatini çekiyor.


Geçtiğimiz ay düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali’ndeki bir günlük gelirini de Filistin için yetkililere bağışladıklarını belirten firma sahibi Maşallah Kocaman, "Gazze deyince Allah için benim içim ürperiyor. Gazze deyince içim parçalanıyor. Ne yapabilirim veya yapabiliriz diye sürekli düşünüyorum. Geçtiğimiz ay gastronomi festivalinde yapmış olduğumuz bir günlük hasılatı Gazze’deki mazlumlara gönderdik. 100 bin lira Filistin’e giden bir vakfa verdik. Gerekli yardımları yapsın diye. Geri kalan 121 bin 300 lirayı Bursa Filistin Evi Derneği’ne teslim ettik. Fakat bunların az olduğunu, içimin rahat olmadığını fark ettim. Allah rıza için 1 ay boyunca, 5 farklı mahalledeki Kocamanlar Balık olarak hasılatımızı bağışlayacağız. Sadece soğuk balık satışı değil, restoranlarımızdaki sıcak satışlardan elde ettiğimiz bütün hasılatı Gazze’deki mazlumlara göndereceğiz" dedi.



