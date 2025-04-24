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Canan Karatay 'Padişah baharatı' diyerek önerdi: 1 yemek kaşığını sıcak suya katıp içmek yetiyor

Canan Karatay 'Padişah baharatı' diyerek önerdi: 1 yemek kaşığını sıcak suya katıp içmek yetiyor

09:0524/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sofraların vazgeçilmezi baharatlar lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da faydalı. Ancak bir baharat var ki... Prof. Dr. Canan Karatay, İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği, kendi favorisi olan 'padişah baharatı' olarak bilinen bir bitkiye dikkat çekti. Canan Karatay, karaciğer dostu olan baharatın çay olarak tüketilmesini sık sık öneriyor.

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, 'padişah baharatı' olarak anılan bitkinin tohumunu çay olarak tüketilmesini tavsiye etti.

İşte faydaları saymakla bitmeyen sumak tohumunun mucizevi etkileri...

Bağışıklığı güçlendiriyor

İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

Sindirim sorunlarına karşı önleyici

Mideyi rahatlatıcı etkisi vardır, sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği azaltabilir.

Diyabet riskini azaltıyor

Sumak, kan şekerini dengeleyici etkisiyle diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Vücutta iltihabı azaltarak eklem ağrıları ve romatizmal hastalıklara karşı fayda sağlayabilir.

Kalp sağlığını destekler

Kan basıncını düzenleyici etkisiyle kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir, böylece kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Canan Karatay, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumunu bir yemek kaşığı kadar bir su bardağıyla beraber cezveye koyulup kaynatılmasını öneriyor.

Sumak tohumu çayı nasıl yapılır?

1 su bardağı suyu kaynatın.

İçine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika kadar demlemeye bırakın.



İsteğe bağlı olarak birkaç damla kekik yağı ilave edebilirsiniz.

Süzdükten sonra sade bir şekilde içebilirsiniz.

Eğer sade bir şekilde tüketemiyorsanız salata sosunuza katabilirsiniz.




#Canan Karatay
#sumak
#baharat
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