'Çingene Kızı' 3 ayda 112 bin kişiyi ağırladı

Müzede yer alan eserlerin çok özel olduğunu ifade eden Çomak, şöyle konuştu:





"2024 yılında 470 bin rakamlarına ulaşmıştık. Bu tüm zamanların en yüksek rekoru ama 2025 yılında ilk 3 aylık rakamda 112 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Daha turizm sezonunun başındayız. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 3 saatte 3 bin 650 rakamını görmüştük. O gün tatil boyunca zirveye ulaşacağımızı anladık. 9 günlük bayram tatilinde 49 bin 452 rakamına ulaştık. 50 bin rakamlarına yaklaşmak müzemizin tarihindeki en yüksek rakamdır."