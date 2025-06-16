Dağıstan'da Osmanlı'ya garnizon olan sembol kale: Narin Kale

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti farklı etnik, dil ve kültürel farklılıkları içinde barındıran, Kafkasya'nın en renkli mozaiği sayılan bir bölge olarak öne çıkıyor. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan, Avarlardan Kumuklara, Lezgilerden Tabasaranlara, Azerbaycan Türklerinden Çeçenlere, Nogaylardan Ruslara kadar 30'dan fazla etnik grubun yaşadığı Dağıstan, Rusça dışında 30'dan fazla yerli dilin kullanılmasından dolayı da Rusya'nın en çok dil konuşulan bölgelerinden biri olarak biliniyor.