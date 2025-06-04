Kurban Bayramı yaklaştı, sofralar şimdiden planlanmaya başlandı. Ancak birçok kişi kestiği büyükbaş hayvanın etini tam verimle nasıl kullanacağını bilmiyor. Dananın hangi kısmı hangi yemek için uygundur? Lezzetli ve bereketli bir bayram sofrası kurmak isteyenler için, kasapların sır gibi sakladığı bilgileri gün yüzüne çıkardık.

1 /16 Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişi kurban alışverişine başladı.

2 /16 Ancak dananın hangi bölgesinden çıkan etin nasıl kullanılması gerektiği hâlâ birçok kişi tarafından bilinmiyor.



3 /16 Dana etinin bölümlerini ve hangi yemekler için en uygun olduklarını sizin için listeledik.



4 /16 Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, bu yıl da sağlıklı ve kaliteli et temini konusunda araştırmalarını sürdürüyor.



5 /16 Ancak dananın her bölgesinden aynı verimi almak mümkün değil. Etin yeri, dokusu ve yağ oranı, pişirme şekline göre değişiklik gösteriyor.

İşte mutfakta işinizi kolaylaştıracak detaylı dana eti haritası:



6 /16 Dana etinin bölgelere göre kullanım rehberi

Gerdan (Boyun Bölgesi): Yumuşak dokusu ile kıyma, sote ve tas kebabı için idealdir. Kemikli pişirildiğinde et suyu için de kullanılabilir.



7 /16 Antrikot: Sırtla göğüs arasından alınır. Yağlı yapısı sayesinde biftek, çöp şiş ve ızgara tariflerinde mükemmel sonuç verir.



8 /16 Kontrfile: Arka sırt bölümünden çıkar. Tavada, ızgarada ya da fırında bütün et olarak pişirilebilir.



9 /16 Sokum (Kuyruk Üstü): Lezzetiyle öne çıkan bu bölge kebap, biftek ve tencere yemeklerinde tercih edilir.



10 /16 Bonfile: But kısmından çıkar ve sinirsizdir. Yumuşak yapısıyla fırın, tava ve ızgaraya çok uygundur.



11 /16 Pençeta (Karın Boşluğu): Yağlı ve liflidir. Kıyma yapımında, sarma içi, rosto ve etli dolmalarda kullanılır.



12 /16 Yumurta (Kalçaya Yakın Bölge): Kavurma, haşlama ve sote için en uygun bölgelerden biridir.



13 /16 Döş (Göğüs Bölgesi): Yağ oranı yüksek, lifli bir ettir. Kıyma, haşlama ve kuşbaşı yemekler için çok uygundur.



14 /16 Kürek: Hareketli bir bölge olduğu için eti lezzetlidir. Kuşbaşı, haşlama ve etli sebze yemeklerinde tercih edilir.



15 /16 Püf noktası

Her etin yeri farklıdır, dolayısıyla pişirme yöntemi de öyle.