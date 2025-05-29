Datça'da deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Palamutbükü, Hayıtbükü, Karaköy ve Merkez Su Ürünleri Kooperatiflerine ait balıkçı barınaklarında dip ve çevre temizliği yapıldı.