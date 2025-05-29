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Datça'da deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı

Datça'da deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı

16:2129/05/2025, Perşembe
AA
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Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık toplandı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Palamutbükü, Hayıtbükü, Karaköy ve Merkez Su Ürünleri Kooperatiflerine ait balıkçı barınaklarında dip ve çevre temizliği yapıldı.

Gönüllü balıkçılar, vatandaşlar ve kooperatif üyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, deniz tabanında biriken yaklaşık 2 ton katı atık toplandı.



Çalışma sonucunda çevre kirliliğinin önüne geçildiği, balıkçı barınaklarının da daha güvenli hale getirildiği belirtildi.



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