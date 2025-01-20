Türkiye'de de satışı olan ünlü bir şampuan markasında bakteri tespit edildi. Olayın ardından 1 milyon ürün raflardan toplatılmaya başlandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaptığı açıklamada, tüketicilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti. Para iadesi veya ürün değişimi için üreticiyle iletişime geçilmesi önerildi.

1 /11 ABD merkezli şampuan markası Amika'nın Mirrorball High Shine şampuanında bağışıklık sistemi düşük bireyler için tehlikeli olan Pluralibacter gergoviae adlı bakteri tespit edildi.



2 /11 Türkiye'de de satılıyor Türkiye'de de satışı olan markanın tüm ürünleri, dünya genelindeki Walmart, Sephora, Amazon gibi büyük mağaza raflarından geri çağrıldı.



3 /11 1 milyon ürün raflardan kaldırılıyor Denbighshire Ticaret Standartları adlı X hesabının paylaşımına göre, ürünlerde Pluralibacter gergoviae bakterisinin bulunduğunu tespit ettikten sonra, marka 980 binden fazla sayıda bulunan mirrorball high shine ve koruma şampuanlarını geri çağırma kararı aldı.



4 /11 Bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı açıklanırken, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerde benzer bir durumun yaşanmadığı bildirildi.





5 /11 Şirket, alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki şampuanların geri çağırma kapsamında olduğunu duyurdu.



6 /11 Sosyal medyada da trend olmuştu

Bakteri tespit edilen şampuan milyonlarca kullanıcısı olan TikTok'ta da sıkça paylaşılmıştı.



7 /11 Enfeksiyon riski taşıyor Bağımsız bir toksikoloji grubunun değerlendirmesine göre, sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmuyor.



8 /11 Ancak, bağışıklık sistemi zayıf veya cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı vurgulandı.



9 /11 FDA'dan uyarı ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),yaptığı açıklamada, şampuanla ilgili geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu.



10 /11 'Derhal kullanmayı bırakın' Şirket ise ürün kullanımına bağlı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediğini belirtse de, tüketicilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti.

