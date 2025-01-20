Türkiye'de de satışı olan ünlü bir şampuan markasında bakteri tespit edildi. Olayın ardından 1 milyon ürün raflardan toplatılmaya başlandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaptığı açıklamada, tüketicilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti. Para iadesi veya ürün değişimi için üreticiyle iletişime geçilmesi önerildi.
ABD merkezli şampuan markası Amika'nın Mirrorball High Shine şampuanında bağışıklık sistemi düşük bireyler için tehlikeli olan Pluralibacter gergoviae adlı bakteri tespit edildi.
Türkiye'de de satılıyor
Türkiye'de de satışı olan markanın tüm ürünleri, dünya genelindeki Walmart, Sephora, Amazon gibi büyük mağaza raflarından geri çağrıldı.
1 milyon ürün raflardan kaldırılıyor
Denbighshire Ticaret Standartları adlı X hesabının paylaşımına göre, ürünlerde Pluralibacter gergoviae bakterisinin bulunduğunu tespit ettikten sonra, marka 980 binden fazla sayıda bulunan mirrorball high shine ve koruma şampuanlarını geri çağırma kararı aldı.
Bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı açıklanırken, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerde benzer bir durumun yaşanmadığı bildirildi.
Şirket, alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki şampuanların geri çağırma kapsamında olduğunu duyurdu.
Sosyal medyada da trend olmuştu
Bakteri tespit edilen şampuan milyonlarca kullanıcısı olan TikTok'ta da sıkça paylaşılmıştı.
Enfeksiyon riski taşıyor
Bağımsız bir toksikoloji grubunun değerlendirmesine göre, sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmuyor.
Ancak, bağışıklık sistemi zayıf veya cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı vurgulandı.
FDA'dan uyarı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),yaptığı açıklamada, şampuanla ilgili geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu.
'Derhal kullanmayı bırakın'
Şirket ise ürün kullanımına bağlı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediğini belirtse de, tüketicilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti.
Para iadesi veya ürün değişimi için üreticiyle iletişime geçilmesi önerildi.