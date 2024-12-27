Dev kara delik galaksiyi yutup uykuya geçti: Şaşırtan açıklamayı bilim adamları yaptı

Evrenin bu kadar erken dönemlerinden gelen bir kara deliğin bu kadar büyük olup bu kadar yavaş genişleyebileceği daha önce düşünülmemişti. Araştırmacılar, en olası açıklamanın kara deliklerin hızla büyüyüp uykuya daldığı dönemlerden geçmesi olduğuna inanıyor.



