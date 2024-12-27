Dev kara delik galaksiyi yutup uykuya geçti: Şaşırtan açıklamayı bilim adamları yaptı

Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, evrenin erken dönemlerindeki kara deliklerin kısa süren aşırı hızlı büyüme dönemlerinin ardından uzun süren uyku dönemlerinden geçtiğini ortaya koydu. Bilim adamlarına göre devasa bir kara delik uykuya dalacak kadar çok yemiş.
Araştırmacılar, kara deliğin etrafındaki galaksiden çok fazla kütle yutarak uyku haline geçtiğini söyledi.
Muazzam büyüklüğü, evrenin çok uzak bir noktasından tespit edilmesini sağladı ve kara deliğin kozmosun ilk zamanlarından geldiği anlaşıldı. Bu kara delik, evrenin sadece 800 milyon yaşında olduğu bir dönemde gözlemlendi.
Ancak kara delik, devasa boyutuna rağmen yemeyi artık büyük ölçüde bıraktı. Halihazırda etrafındaki galaksiyi kendi teorik sınırının sadece yüzde biri oranında yutuyor. Bu da kara deliklerin gelişim süreçleri hakkında yanılmış olabileceğimize işaret ediyor.
Evrenin bu kadar erken dönemlerinden gelen bir kara deliğin bu kadar büyük olup bu kadar yavaş genişleyebileceği daha önce düşünülmemişti. Araştırmacılar, en olası açıklamanın kara deliklerin hızla büyüyüp uykuya daldığı dönemlerden geçmesi olduğuna inanıyor.
Cambridge Kavli Kozmoloji Enstitüsü'nden başyazar Ignas Juodžbalis "Bu kara delik uykuda olsa da muazzam boyutu onu tespit etmemizi mümkün kıldı" dedi.
Kara deliğin uyku hali, ev sahibi galaksinin kütlesi hakkında da bilgi edinmemizi sağladı. Bulguları açıklayan A dormant overmassive black hole in the early Universe (Evrenin erken dönemlerinde uyuyan bir aşırı kütleli kara delik) başlıklı makale Nature'da yayımlandı.