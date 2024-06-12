Diyanet'ten hacı adaylarına 'sosyal medya' uyarısı: Haccın ruhuna zarar verir

Tavaf sırasında ve ziyaretlerde dua okunmasının daha doğru olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:





"Haccın ruhunu zedeleyecek işlerden kaçınmak gerekiyor. Ravza'yı ve Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir. Hac ibadetinin sadece hareketlerden ibaret olduğunu zannedip arkasındaki anlamı anlamadığınızda gidip-gelenlerden olursunuz, asıl olan olup-gelmektir."