Diyarbakır Müzesi'ne son 10 yılda 7 bin 30 tarihi eser kazandırıldı

Gizligöl, Müze Müdürlüğü olarak bugüne kadar yaptıkları 40'ı aşkın kazı çalışmasıyla çok sayıda envanterlik esere ulaştıklarını anlatarak, şunları söyledi:





"Diyarbakır Müzesi'nde 'neolitik eser' dediğimiz 10-12 bin yıllık çok sayıda eserimiz mevcut. Diyarbakır Müzesi ilk yıllardan bu yana çok sayıda kültürel varlık dediğimiz envanterlik eser niteliğindeki eseri koleksiyonuna aldı. 2000'li yıllardan sonra Diyarbakır Müzesi, bölgedeki çok sayıda kurtarma kazısıyla birlikte eser sayısını hayli artırdı. 2025 yılı itibarıyla müzemizin koleksiyonunda 36 bin 300 envanterlik eserimiz var. 2015 yılında sadece 29 bin 270 eserimiz vardı. Yani son 10 yılda müze koleksiyonuna 7 binden fazla envanterlik nitelikteki eseri kazandırmış olduk."