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Hayat

Diyarbakır'da korkutan yangın: Tarım arazisindeki alevlere 9 TOMA destek verdi

13:05 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:06 - 29/06/2024 Cumartesi
DHA

Diyarbakır'da anızlı ve buğday ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm tarım arazisi gördü. Yangın söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 9 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

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Bağlar ilçesi Siverek Caddesi'ndeki alanda gece saatlerinde yangın çıktı.


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Anızlı ve buğday ekili alanda dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.


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Bölgeye takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 9 TOMA ve su tankeri gönderildi.


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Ekiplerle koordine olan TOMA'lar, belirlenen alanlara yerleşip, müdahale etti.


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Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.


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Bölgede yaklaşık 100 dönümlük tarım alanında zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma devam ediyor. 

#TOMA
#Diyarbakır
#yangın
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