Doğduğunuz ay karakterinizi etkiliyor: En mutlu insanlar bakın hangi ayda doğuyormuş

Yeni yapılan kapsamlı bir araştırma, doğduğumuz ayın kişiliğimiz ve mutluluğumuz üzerinde etkisi olduğunu ortaya koydu. Özellikle bazı aylarda doğan kişiler daha mutlu ve huzurlu olabilir. Doğduğumuz ay, ruh halimizi, stresle başa çıkma yeteneğimizi şekillendirebiliyor. Bakın en mutlu insanlar hangi mevsimde doğuyor.

1 /9 Bilim adamları tarafından yapılan bir bilimsel çalışma sonucunda, doğum mevsiminin bebeklerin ilerleyen yaşamlarında kişiliklerini etkileyebileceği açıklandı.

2 /9 En mutlu insanlar belirli aylarda doğmuş olabilir.

3 /9 Sonbaharda doğan bireylerin depresyona daha yatkın olduğu belirtildi.

4 /9 Kış aylarında doğanların ise daha az sinirli oldukları ifade ediliyor.

5 /9 Uzmanların belirttiğine göre; yeni gelişen araştırmalar, doğduğumuz mevsimin görme yeteneğimizden yeme alışkanlıklarımıza, hatta genel sağlığımıza kadar birçok faktörü etkileyebileceğini gösteriyor.

6 /9 Özellikle, son çalışmalara göre bahar aylarında doğan bireyler, yetişkinlik döneminde anoreksiya nervoza gibi yeme bozukluklarına daha yatkın.

7 /9 Dolayısıyla en mutlu insanlar mart ve haziran ayı arası dışında kalan aylarda doğanlar oluyor.

8 /9 Mevsimlerin kişilik üzerindeki etkisi kesin olarak kanıtlanmış değil ve 400 kişilik bir çalışma tüm dünyadaki insanlar için geçerli olmayabilir.