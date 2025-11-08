Yeni Şafak
Doktorlar gözlerine inanamadı: Bursa'da 77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 tane taş çıkarıldı

15:518/11/2025, Cumartesi
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde safra kesesinde 213 taş bulunduğu tespit edilen Zülfinaz Korkmaz (77), başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşarak ağrılarından kurtuldu.

Kentte yaşayan Zülfinaz Korkmaz, yaklaşık 5 aydır yaşadığı karın ağrısı ve şişliği şikayetleriyle gittiği hastanede safra kesesinde 213 adet taşın olduğu tespit edildi.


Doktorların, yaşının ilerlemesi ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyatını riskli bulduğu Korkmaz, İnegöl ilçesinde geldiği özel bir hastanede ameliyat edilerek safra kesinde bulunan 50 gram ağırlığındaki taşlar alınarak sağlığına kavuştu.

"KAPALI YÖNTEMLE TAŞLARI TEKER TEKER ÇIKARDIK"


Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak, "Hastamız yaşlı ve riskli bir vakaydı. Daha önce başka hastanelerde 'ameliyat riskli' denilerek işlem yapılmamış. Kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşları tek tek çıkardık. Yaklaşık 200'ün üzerinde taş çıkardık. Hastamız ameliyat sonrası hızlı toparlandı ve bugün taburcu ediyoruz" dedi. 

Annesinin uzun süredir ağrı ve sancı çektiğini söyleyen Engin Korkmaz (45) ise "Nihayet başarılı bir operasyon sonrası annem sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren doktor ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

#Bursa
#İnegöl
#İshak Özaçmak
#Engin Korkmaz
#Zülfinaz Korkmaz
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
