Düğün alışverişinde damadın ayakları kırılınca nikah hastane odasına kıyıldı: Sevda hastane dinlemedi

Biz gelemiyoruz siz gelebilir misiniz?

'Selçuk Avcu, Göksun Belediyesi'ni arayıp, salı günü belediyede nikah törenleri olduğunu belirterek, “Kaza geçirdiğim için şu an hastanedeyim. Nikah için belediyeye biz gelemiyoruz, siz hastaneye gelebilir misiniz?” diye sordu ve nikahın hastanedeki odasında kıyılmasını istedi. İlk defa böyle bir olayla karşılaşan belediye görevlileri, konuyu Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce'ye iletti. Cüce de “Gençlerimiz istedikten sonra nikah hastanede de kıyılır” diyerek nikah memuruna talimat verdi.