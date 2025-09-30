Düğün eğlencesi kabusa döndü: Havai fişek patlayınca gözünden oldu

İlker Yiğit’in yaklaşık 4 gündür gözetim altında tutulduğu bilgisini veren Doç. Dr. Sedat Özmen, "Tedavilerini sürdürüyoruz. Işık hissini kaybedenden pek bir ümidimiz olmuyor ama hastamızın ışık hissi var ve bu sebeple umutluyuz ama göz dokusunun ne kadar toparlayacağını zaman gösterecek" diye konuştu.









İlker Yiğit ise olayın kuzeninin düğünde yaşandığını ifade ederek, "İnsanlara zarar vermesin diye havai fişeği elimle olay yerinden uzaklaştırmak istedim. Uzaklaştırdığım esnada elimde dağıldı. Bitti diye attım. Sonrasında toplamaya gittiğimde kutunun içinde son bir tane kalmış sanırım. Barut ısındıkça yanmaya başlamış. Kutuyu kendime çevirdiğimde yüzüme patladı. Ben de hiç beklemiyordum. Bitti zannetmiştim ve sonuna kadar beklemiştim" şeklinde konuştu.