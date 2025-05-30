Düğünde tüfekle ateş açıldı: Penceredeki Nazar gözlerinden yaralandı

Sepetçi, "O sırada kavga çıktı ve anneme balkondan çıkmasını söyledim. Ben de 'camı kapatayım' dedim, o sırada ateş sesi duydum ve gözüme geldi. Gözüme geldiği gibi yere düştüm ve sonrasını hatırlamıyorum. Buradan gittiğimde bilincim kapalıydı, gözümü hastanede açtım. Bir gözümün görmediğini söylediler. Ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için yüzde 100 açılacak diye bir şey yok. Şu anda bir gözüm yok" dedi.