Düğünü olanlar dikkat! Çalınan müzikler için telif ücreti uygulanacak mı? Kim ödeyecek, Ne kadar olacak?

Yasa yeni değil, sadece uygulama yaygınlaşıyor

Telif meselesi, sanıldığının aksine yeni bir düzenleme değil. 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre müzik eserlerinin kamuya açık ticari alanlarda kullanımı için izin alınması gerekiyor. Düğün salonlarında çalınan her şarkı bu kapsama giriyor. Yani işletmelerin müzik kullanımı için lisans alma zorunluluğu bulunuyor. Konu yeni değil; sadece küçük ve orta ölçekli işletmelere de uygulanmaya başlamasıyla gündeme taşındı.







