Dünya Türkiye'ye hayran: 2025'in en yeşil rotaları arasında yer aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir turizm alanındaki kararlılığını son yıllarda uluslararası ölçekte attığı adımlarla gösteren Türkiye, bu alandaki liderliğini bir kez daha tescilledi. İngiltere merkezli, dünyanın en köklü bağımsız seyahat dergilerinden Wanderlust, 2025 yılına dair hazırladığı 'Travel Green List' seçkisinde Türkiye'ye de yer verdi. Yalnızca gezi tutkunlarının değil, global turizm profesyonellerinin de yakından takip ettiği saygın bir yayın haline gelen Wanderlust, çevreci destinasyonlar konusunda uluslararası düzeyde referans kabul ediliyor. Yayın, Avrupa'dan Amerika'ya, Okyanusya'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada etkili bir okuyucu kitlesine sahip. Türkiye'nin Travel Green List'e dahil edilmesi ise çevre dostu turizm vizyonunun dünya çapında karşılık bulduğunu bir kez daha kanıtladı.