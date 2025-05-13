Dünyaca ünlü doktor 'Kahvaltıda asla yemem' diyerek paylaştı: Kalp krizi ve kansere neden oluyor

Uzmanlar, sabah yapılan kahvaltının gün boyu hem fiziksel hem zihinsel performansı doğrudan etkilediğini vurguluyor. Ancak, kahvaltıdaki her besin sanıldığı gibi faydalı olmayabilir. Dünyaca ünlü Gastroenterolog (sindirim sistemi hastalıkları uzmanı) Dr. Alan Desmond, kahvaltıda kesinlikle yemeyi reddettiği ve kansere davetiye çıkaran o yiyeceği sebebiyle birlikte anlattı.

1 /8 Sağlıklı ve dinç bir yaşam için güne kahvaltısız başlamamak gerekiyor.

2 /8 Dünyaca ünlü Gastroenterolog (sindirim sistemi hastalıkları) Dr. Alan Desmond, kahvaltıda kesinlikle yemeyi reddettiği yiyeceği sebebiyle birlikte anlattı.

3 /8 Desmond, kahvaltıda sıkça tüketilen işlenmiş et ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti. Özellikle kanser riskini artırdığını söyledi.

4 /8 "Sabahları asla yemem" Desmond'un açıklamalarına göre salam, sosis ve benzeri işlenmiş et ürünleri, her yıl yaklaşık 644 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

5 /8 "Bu ürünler sadece sindirim sistemi sağlığımızı tehdit etmekle kalmıyor, kalp hastalıkları ve diyabet riskini de ciddi oranda artırıyor" diyen Dr. Desmond, özellikle kolon kanseri riskine vurgu yapıyor.

6 /8 Sosis işlenmiş gıdalar listesinin en başında yer alıyor.

7 /8 Dünya Sağlık Örgütü uyardı Kanser riski: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş etleri "kesinlikle kanserojen" olarak sınıflandırmıştır. Özellikle kolon, rektum ve pankreas kanserleri ile ilişkilidir. Kalp hastalıkları riski: İşlenmiş etler yüksek miktarda doymuş yağ ve sodyum içerir. Bu da kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve inme riskini artırır.



