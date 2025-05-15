Dünyada eşi benzeri yok: Çok büyük benlerle dünyaya gelen Çinli çocuk 5 ayda sağlığına kavuştu

Çin'in Fujian eyaletinde dünyaya gelen üç yaşındaki Qibao, nadir görülen bir cilt rahatsızlığı olan konjenital nevüs (doğumsal ben) nedeniyle başının büyük bölümünü kaplayan koyu renkli dev benlerle doğdu.





Bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik olarak hem çocuğu hem de ailesini zorladı.