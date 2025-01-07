8 milyondan fazla canlı türüne ev sahipliği yapan dünya üzerinde birbirinden ilginç canlılar bulunuyor. Kimi görüntüsü, kimi ise eşi benzeri bulunmayan özellikleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın en ilginç canlılarını sizler için derledik. İşte 'Dikenli Ejderha'dan, 'Şeytani Yaprak Kuyruklu Kertenkele'ye kadar eşine ve benzerine kolay kolay rastlayamayacağınız o canlılar...
Thorny Dragon – Dikenli Ejderha
Bir diğer adı Dikenli Molok olan Dikenli Ejderhalar nesli çok önceden tükenen efsane ejderhalara benzerlikleriyle dikkat çekerler. Boyları 15 cm'ye kadar görülebilir.
Geniş ve yayvan olan bedeni dikenlerle doludur ve bu sayede kendini savunur. Zararsız bir hayvandır. Dikenli Ejderhalar, yaşayabilmek için çöle çok iyi uyum sağlamışlardır.
Sabahın erken saatlerinde dikenlerinin üstünde oluşan çiy taneleri buradan ağzına kayarlar. Böylece su arama zahmetine katlanmadan haftalarca yaşayabilir.
Sıcaktan korunmak için kendini kumlara gömer.
En sevdiği yiyeceklerden biri karınca olan bu canlılar duruma göre renk değiştirebilir.
Dumbo ahtapotu
Farklı 13 türü olan ve isminiçizgi film karakterine benzerliğinden alan Dumbo ahtapotlarını ilginç kılan, kulak gibi görünen yüzgeçlere sahip olmaları.
Yıldız burunlu köstebek
Kuzey Amerika'da yaşayan ve sucul böcekler, solucanlar gibi canlılarla beslenen bu garip görünümlü köstebek türü, burnundaki 25 binden fazla alıcıya sahip 'Eimerin organı' olarak bilinen organla dikkat çekiyor. Bu garip görünümlü organ, doğuştan kör olan yıldız burunlu köstebeklerin yiyecekleri ayırt etmesine ve avlanmasına yardım ediyor.
Aksolotl
Aslında Meksika'nın dağ göllerinde yaşayan endemik bir tür olan aksolotllar da ne yazık ki evcil hayvan olmak için doğal yaşam alanlarından sık sık koparılan türlerden biri...
Uzuvlarını ve vücutlarının bazı bölgelerini yenileyebilme özelliğine sahip olan bu sevimli semender türü ne yazık ki yüksek risk altındaki türlerden biri...
Şeytani yaprak kuyruklu kertenkele
Av olmaktan kurtulmak için kamufle olmanın en iyi yolu! Yalnızca Madagaskar'da ve çevresindeki birkaç küçük adada yaşayan bu harika canlılar ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor.
Yapışamadıkları tek yüzey teflon
En ünlü yeteneklerinden biri, kaygan yüzeylerde, hatta cam pencerelerde veya tavanlarda bile hızla hareket edebilmek olan bu kertenkelelerin yapışamadığı tek yüzey teflondur. Ancak su eklenmesi ya da ıslatılması durumunda kertenkeleler bu imkansız görünen yüzeye bile yapışabilir ve bunu özel ayak pedleri aracılığıyla yapar.
Çizgili ova tenreği
Hem görüntüsünü hem de dikenlerini iletişim kurduğu bir 'alet' olarak kullanmasıyla ünlü olan tür; bu özelliğe sahip tek memeli türü olarak biliniyor. Örneğin bir yavru annesini kaybettiğinde, sırtındaki özel diken kümelerini kullanarak çıkardığı seslerle yavrunun annesine çağrıda bulunabiliyor.
Halitrephes maasi (Havai fişek denizanası)
Henüz yalnızca birkaç yıl önce keşfedilen bu büyüleyici denizanası türü, okyanusun 1000 metreden daha derin bölgelerinde yaşıyor. Oldukça nadir görülen türe şimdiye kadar çok az rastlanabildi.
Armadillon
Vücutları bir tür zırhla korunur. Bedeni çapraz sıralar biçiminde düzenlenmiş boynuzumsu, çokgen pullardan oluşan bir kabukla kaplıdır.
Hayvanın sırtındaki bu pullar tehlike karşısında top gibi yuvarlaklaşabilen dokuz sıra kastan oluşur.
Hortumsu burnu uzundur. Ön dişleri olmayan ağız, minesiz azı dişleriyle donanmıştır. Yerde bulduğu bitkileri ve böcekleri yiyerek beslenir.
Güçlü tırnaklarıyla karınca yuvalarını kolayca açabilir ve böcekleri uzun, yapışkan diliyle yakalar.
Cadı maki
Bir tür maymun olan bu hayvan, Endonezya ve Filipinlerde yaşar.
Parmakları vantuzludur ve kafasını 180 derece döndürebilir.
Ne olduğuna anlam veremediğiniz, kocaman soru işaretleriyle dolu gözlerle etrafa bakıyormuş izlenimi veren, küçük vücudu ve uzun parmaklarıyla dallara tutunup, ağaçlara yaslanıp öylece duran tembel hayvan olarak bilinirler.
Aye-aye
Aye-aye Madagaskar maymununa yakındır.
Kemirgen dişleriyle ince orta parmağı bir bütün oluşturarak ağaçkakan görevi üstlenir.
Gece duyularıyla hareket eden en büyük maymundur.
Örümcek kuyruklu engerek yılanı
Örümcek kuyruklu engerek yılanı Bu yılanların kuyrukları örümcek gibidir.
Bu kuyruğun amacı, örümceğin onu sallayarak yemini çekmesidir.
Dünyanın en endemik yılan türüdür.