Yapışamadıkları tek yüzey teflon

En ünlü yeteneklerinden biri, kaygan yüzeylerde, hatta cam pencerelerde veya tavanlarda bile hızla hareket edebilmek olan bu kertenkelelerin yapışamadığı tek yüzey teflondur. Ancak su eklenmesi ya da ıslatılması durumunda kertenkeleler bu imkansız görünen yüzeye bile yapışabilir ve bunu özel ayak pedleri aracılığıyla yapar.