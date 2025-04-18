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Gözleri beyninden bile daha büyük: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız işte dünyanın en garip canlıları

Gözleri beyninden bile daha büyük: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız işte dünyanın en garip canlıları

15:5018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
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Dünyada bilmediğimiz, görmediğimiz neredeyse nesli tükenmek üzere olan bir sürü farklı canlı çeşidi bulunuyor. Kimi görüntüsüyle kimi ise özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu ilginç türler neredeyse hiç bilinmiyor. Dünyanın en garip canlılarını sizler için derledik. Ayrıntılar haberimizde...

Cape Yağmur Kurbağası

Elleri olan bir kayaya benzeyen bu kurbağaların yaşam alanı Güney Afrika'dır. Sokakta ya da kamusal alanlarda karşınıza çıkabilirler.

Fil kulaklı ahtapot

Dumbo olarak da bilinen bu canlı türü, sarkık kulakları ile okyanus tabanında yiyecek bulmasıyla tanınıyor.

Tersiyer

Bu küçük canlının gözleri beyninden daha büyük. Sıçrama ve tırmanma konusunda çok yetenekliler. Herhangi bir ağacın dalına tutunduklarında, onları dallardan ayırmak çok zordur.

Zürafa biti

Bu canlı türünün erkekleri dişilerine oranla iki hatta üç kat daha büyük olabiliyor. Uzun boyunlarını diğer erkeklerle kavga etmek için kullanıyorlar.

Yapraklı Deniz Ejderi


Dünyanın en renkli hayvanları arasında yer alırlar ve gövdesinde yaprak benzeri çıkıntılar vardır. Bu şekilde de kendilerini kamufle ederler.

Çamur Zıpzıpı

Yüzgeçleri sayesinde suyun dışında hareket edebilirler.

Proboscis Maymunu

Asya'nın yerli türlerinden olan bu maymun türü, genellikle Borneo'da yaşıyor. Sarkık burunlarını dişilerini etkilemek için kullanıyorlar.

Geoduck


Panopea generosa ismiyle de bilinen istiridyeye benzeyen bu canlılar, 140 yıla varan uzun yaşamları ve bir seferde 5000 dişini dölleyebilmesiyle tanınırlar. Bu nedenle de iktidarsızlığa çare olabileceği düşünülerek tükelilir. Tek doğal düşmanı insanlardır.

Kel Uakari

Bu maymun türü, kıpkırımızı yüzleriyle biliniyor. Yüzleri ne kadar kırmızı olursa o kadar sağlıklı olduklarını da belirtelim. Genellikle Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşıyorlar.

Deniz Gergedanı

Tek boynuzlu deniz atı olarak da bilinirler. Boynuzlarının içinde çevreyi daha iyi algılamalarını sağlayan sinirler olduğu düşünülüyor.

Aksolotl

Kaplan Semenderi gurubuna ait olan bu tür, başkalaşım geçirmediği için suda yaşamak zorundadır.

Sepet Yıldızı

Bu deniz yıldızları, kollarında bulunan mikroskobik kancalarlar, küçük avlarını yakalayıp ağızlarına götürür. Genellikle gece avlanıp, gündüzleri avlarıyla beslenirler.

Mantis Karidesi

Gözlerinde 12 renk reseptörü bulunur. Kıskaçlarıyla 80km/s hızla rakiplerine vurabilirler.

Derin deniz denizanası

2013 yılında NOAA Okeanos Explorer tarafından keşfedildiler.

Balonlu fok

Erkek balonlu foklar, dişileri etkilemek için burun deliklerinden çıkarttıkları balonu şişirirler.

Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı

Galapagos adalarında denizin en az 30 metre altında yaşarlar. Boyları 40 santime kadar ulaşabilir. 

Semer sırtı tırtıl

Bu canlı, kelebek olana kadar yırtıcılardan korunmak için zehir salgılayabilir.

Koca dişli derin deniz kalamarı


Atlantik Okyanusu'nda Alman araştırma gemisi tarafından keşfedilen ilginç tür, insana benzeyen dişleriyle ünlü. Ne kadar korkutucu olsa da, denizin 6000 feet altında yaşadıkları için, karşılaşmak çok zor.

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