Dünyada bilmediğimiz, görmediğimiz neredeyse nesli tükenmek üzere olan bir sürü farklı canlı çeşidi bulunuyor. Kimi görüntüsüyle kimi ise özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu ilginç türler neredeyse hiç bilinmiyor. Dünyanın en garip canlılarını sizler için derledik. Ayrıntılar haberimizde...

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2 /19 Cape Yağmur Kurbağası Elleri olan bir kayaya benzeyen bu kurbağaların yaşam alanı Güney Afrika'dır. Sokakta ya da kamusal alanlarda karşınıza çıkabilirler.

3 /19 Fil kulaklı ahtapot Dumbo olarak da bilinen bu canlı türü, sarkık kulakları ile okyanus tabanında yiyecek bulmasıyla tanınıyor.

4 /19 Tersiyer Bu küçük canlının gözleri beyninden daha büyük. Sıçrama ve tırmanma konusunda çok yetenekliler. Herhangi bir ağacın dalına tutunduklarında, onları dallardan ayırmak çok zordur.

5 /19 Zürafa biti Bu canlı türünün erkekleri dişilerine oranla iki hatta üç kat daha büyük olabiliyor. Uzun boyunlarını diğer erkeklerle kavga etmek için kullanıyorlar.

6 /19 Yapraklı Deniz Ejderi

Dünyanın en renkli hayvanları arasında yer alırlar ve gövdesinde yaprak benzeri çıkıntılar vardır. Bu şekilde de kendilerini kamufle ederler.

7 /19 Çamur Zıpzıpı Yüzgeçleri sayesinde suyun dışında hareket edebilirler.

8 /19 Proboscis Maymunu Asya'nın yerli türlerinden olan bu maymun türü, genellikle Borneo'da yaşıyor. Sarkık burunlarını dişilerini etkilemek için kullanıyorlar.

9 /19 Geoduck

Panopea generosa ismiyle de bilinen istiridyeye benzeyen bu canlılar, 140 yıla varan uzun yaşamları ve bir seferde 5000 dişini dölleyebilmesiyle tanınırlar. Bu nedenle de iktidarsızlığa çare olabileceği düşünülerek tükelilir. Tek doğal düşmanı insanlardır.

10 /19 Kel Uakari Bu maymun türü, kıpkırımızı yüzleriyle biliniyor. Yüzleri ne kadar kırmızı olursa o kadar sağlıklı olduklarını da belirtelim. Genellikle Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşıyorlar.

11 /19 Deniz Gergedanı Tek boynuzlu deniz atı olarak da bilinirler. Boynuzlarının içinde çevreyi daha iyi algılamalarını sağlayan sinirler olduğu düşünülüyor.

12 /19 Aksolotl Kaplan Semenderi gurubuna ait olan bu tür, başkalaşım geçirmediği için suda yaşamak zorundadır.

13 /19 Sepet Yıldızı Bu deniz yıldızları, kollarında bulunan mikroskobik kancalarlar, küçük avlarını yakalayıp ağızlarına götürür. Genellikle gece avlanıp, gündüzleri avlarıyla beslenirler.

14 /19 Mantis Karidesi Gözlerinde 12 renk reseptörü bulunur. Kıskaçlarıyla 80km/s hızla rakiplerine vurabilirler.

15 /19 Derin deniz denizanası 2013 yılında NOAA Okeanos Explorer tarafından keşfedildiler.

16 /19 Balonlu fok Erkek balonlu foklar, dişileri etkilemek için burun deliklerinden çıkarttıkları balonu şişirirler.

17 /19 Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı Galapagos adalarında denizin en az 30 metre altında yaşarlar. Boyları 40 santime kadar ulaşabilir.

18 /19 Semer sırtı tırtıl Bu canlı, kelebek olana kadar yırtıcılardan korunmak için zehir salgılayabilir.