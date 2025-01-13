Dünya genelinde 2024’ün en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) tarafından yapılan araştırmaya göre, milyonlarca turistin ilgi odağı olan şehirler tarih ile modernizmin mükemmel birleşimini sunuyor. Turistlerin en çok ziyaret ettiği 10 şehir arasında Türkiye'den bir il yer aldı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en gözde 10 şehri.

1 /13 2024 yılında dünya çapında en çok ziyaretçi çeken 10 şehir belirlendi.

2 /13 Foreign Affairs Insights Review (FAIR) tarafından yapılan araştırmada, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler içinde Türkiye'den bir şehir bulunuyor.

İşte en çok ziyaret edilen 10 şehir...

3 /13 1)Tayland’ın başkenti Bangkok: Geleneksel yaşamla modern mimarinin iç içe geçtiği bir şehir.

4 /13 2) Paris- Fransa

5 /13 3) Londra- Birleşik Krallık

6 /13 4) Dubai- Birleşik Arap Emirlikleri

7 /13 5) Singapur: Güneydoğu Asya'da bir ada ülkesi ve şehir devletidir.

8 /13 6) New York- ABD

9 /13 7) İstanbul: Doğu ve Batı’nın buluşma noktası İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

10 /13 Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Boğaz manzarası, şehri keşfetmek isteyenlerin ilk durakları arasında yer alıyor.

11 /13 8) Kuala Lumpur- Malezya

12 /13 9) Tokyo- Japonya: Shibuya, Asakusa ve Meiji Tapınağı, şehrin farklı kültürel yüzlerini keşfetmek için ideal noktalar.