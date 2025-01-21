Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin gizemi çözüldü: Uzun yaşamın sırrını bu 3 besinde buldular

'Dünyanın en yaşlı ailesi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Melis ailesi, uzun ömürlerinin sırrını açıkladı. İtalya'da yaşayan aile, hayatları boyunca yalnızca 3 gıdayı tükettiklerini belirtti. Peki, hangi besini nasıl yiyorlar? İşte günlük yaşam rutinleri.
Sağlıklı bir ömür için çevresel faktörler kadar beslenme alışkanlıkları da çok etkili.
Dünyanın en uzun yaşayan ailesi olarak kayıtlara geçen Melis ailesi, uzun ömürlerinin sırrını basit bir beslenme alışkanlığında buldu.
Aile bireyleri, hayatları boyunca neredeyse her gün aynı öğünü tüketerek sağlıklı bir rutin oluşturdu.
İşte en fazla tükettikleri 3 gıda...
Melis ailesi, hayatları boyunca ekşi mayalı ekmek tüketmekten vazgeçmedi.
Ekşi mayalı ekmeğin yanında bol miktarda baklagil yedikleri öğrenilen aile üyeleri, öğünlerinde yalnızca pinto fasulyesi, beyaz fasulye ve nohuta yer verdi.
Pinto fasulyesi; Kan şekerinin yükselmesini yavaşlatır. İçeriğindeki antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallere karşı koruma sağlar.
Beyaz fasulye; Magnezyum ve B6 vitamini gibi vücut için hayati önem taşıyan besin maddelerini içeriyor ve "besin deposu" olarak kabul ediliyor. Bu gıdalar sıfır kolesterol içermeleriyle de avantaj sunuyor.
Nohut; Kilo kontrolü sağlamanın yanı sıra Tip-2 diyabeti önlemesiyle bilinir. Düşük glisemik indeksi bulunan nohut, kan şekerinin ani yükselmesini engeller. Nohutta, karbonhidratların sindirimini geciktiren amiloz adı verilen dirençli nişasta bulunur. Amiloz, insülin seviyesinin korunmasında etkili bir maddedir.
Ekşi mayalı ekmekte bulunan vitamin ve mineraller vücut tarafından daha kolay emilir.
Ekşi mayalı ekmek, diğer ekmeklere nazaran daha kolay hazmedilir.
Düzenli ekşi mayalı ekmek tüketimi, vücuttaki B12 vitaminini arttırır.