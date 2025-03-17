Dünyanın en yüksek 14 zirvesi: Türk dağcı Everest dahil tümüne tırmandı

Sabit ip hatlarını 2. ileri kampa kadar döşemeyi tamamlayan şerpa ekibi, buz bacaları ve yarıklarıyla dolu dik bir yamacın katedileceği 3. ileri kamp yolunun hazırlığıyla meşgul.





Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'te de bir şerpa ekibi, tırmanışın en tehlikeli bölümü olan Kumbu Buzulu üzerinde rota açmak üzere yola çıktı. Onların her bahar başlangıcında üstlendiği bu riskli görev, sezon içinde yapılacak tırmanışları daha güvenli hale getirecek.

AA muhabiri, bahar tırmanış sezonu öncesinde dağcılığın en zorlu meydan okuması olarak görülen 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirve ve tırmanışlarla ilgili bilgileri derledi.



