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Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Starlink uyduları Bitlis semalarında ortaya çıktı: Görenler hayret etti

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Starlink uyduları Bitlis semalarında ortaya çıktı: Görenler hayret etti

10:2424/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
DHA
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Bitlis dün gece ilginç görüntülere şahit oldu. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Bitlis semalarında ortaya çıktı. Uyduların geçişi görenleri heyecanlandırdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi semaları, dün akşam tek sıra halinde Starlink uydularının geçişine sahne oldu.


O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Starlink uyduları, dün akşam Tatvan ilçesinde görüldü.


Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı.


Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elon Musk'ın Starlink uyduları daha önce de Van'ın Erciş ilçesi semalarında, Edirne'de Manisa'da, Hatay'da, Çankırı'da, Çorum'da ve birçok ilde daha ortaya çıktı.

#Elon Musk
#Bitlis
#Starlink
#SpaceX

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