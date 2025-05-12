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Erzincanlı profesör 40 binden fazla vişne ağacı dikti: Hiç ilaç kullanmadan kazlarla biyolojik mücadele uyguladı

Erzincanlı profesör 40 binden fazla vişne ağacı dikti: Hiç ilaç kullanmadan kazlarla biyolojik mücadele uyguladı

07:5712/05/2025, Pazartesi
IHA
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Erzincanlı akademisyen Genel Cerrahi Kolon ve Rekturn Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, Yeşilçay köyünde kapama vişne bahçeleri kurarak doğal yöntemlerle üretim gerçekleştiriyor.

Yeşilçay köyünde bulunan yaklaşık 400 dekarlık alanda 40 binin üzerinde vişne ağacı diken Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, her yıl ağaç sayısını artırıyor.


Erzincan'da sanayi meyveciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, Erzincan'da aynı zamanda organik vişne yetiştiriyor. 40 bini aşkın sertifikalı vişne fidanını toprakla buluşturan Prof. Geçim, üretilen organik vişneleri yine Erzincan'da bulunan meyve suyu ve konsantre fabrikasına vererek, Erzincan'da üretilen meyvelerin işlenerek ihraç edilmesine katkı sağlıyor.


Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Yeşilçay köyünde bulunan vişne bahçelerinde incelemelerde bulunarak İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Nimet Var'dan bilgi aldı.


Tamamen organik vişne yetiştirilen bahçelerde, kazlarla biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Vişne bahçelerine bırakılan kazlar hem böcekleri hem de yabani otları tüketerek kimyasal ilaç kullanılmadan üretim yapılmasını sağlıyor.

#erzincan
#vişne bahçesi
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