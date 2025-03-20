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Esenler’de sokak ortasında cinayet: ‘Çekirdeği yere atmayın’ diye uyarınca kalbinden bıçakladılar 'Bugün sana yarın bana'

Esenler’de sokak ortasında cinayet: ‘Çekirdeği yere atmayın’ diye uyarınca kalbinden bıçakladılar 'Bugün sana yarın bana'

11:4120/03/2025, Perşembe
DHA
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<p>Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.</p>
Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

Esenler'de Abdurrahman Balcı (26), yaşadığı apartman önünde etrafı kirletip gürültü yapan 3 kişiyi uyardı. Balcı, uyardığı 3 kişiden biri olan Berat C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Balcı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Balcı , yaşadıkları apartmanın önünde oturan Berat C. , Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı.

Bir süre sonra Balcı ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın ardından Balcı, erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. 

Balcı, yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan Berat C. Balcı'yı üç yerinden bıçakladı.

Çevredekiler Balcı'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı.

Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken Berat C., Baran C., ve Musa P. olay yerinden koşarak kaçtı.

İlk müdahalesi hastanede yapılan Balcı daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan, Berat C., Baran C., ve Musa P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'GENCECİK ÇOCUK YAZIK GÜNAH'

Esnaf Hasan Uygun, "Saat 23.30 sıralarında burada bir gürültü oldu. Dükkandan çıktık birini hastaneye taşıyorlardı. Gidip baktığımda göğüs kısmından yaralıydı. Çok kan kaybediyordu. Vuran çocuklar da koşarak kaçtılar. Duyduğumuza göre de çocuklar çekirdek yiyip gürültü yapıyormuş" ifadelerini kullandı.

Uygun, "Rahmetli olan arkadaş da uyarmış olay da bu yüzden çıkmış. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Allah ölen arkadaşın ailesine sabır versin. Gerçekten ülkenin hali çok kötü. 26 yaşında gencecik bir çocuk yazık günah. 15-18 yaşlarında ufacık çocuklar. Demek ki hepimizin hayati tehlikesi var. Bugün sana yarın bana. Her an her yerde her şey olabilir artık" dedi.

#Esenler
#Bıçaklama
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