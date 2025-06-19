Estetik sonu oldu: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye'de öldü, eşi hastaneyi suçladı

'TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMLERİ İYİ OLDUĞU İÇİN BURAYA GELDİK'





Sueia, "Benim avukatlarım konuyu takip ediyorlar, şuan sadece otopsi sonucunun çıkmasını bekliyoruz. Otopsi bitene kadar detay veremem ama ben adalet istiyorum. Bir insanın canını bu kadar kolay kaybetmemesi gerekiyor. Türkiye'de sağlık sistemleri iyi olduğu için buraya geldik. Bundan sonra Türkiye'ye geleceğimiz zaman korkacak mıyız? Sadece kendimiz için değil, buraya aynı ameliyatlar için gelenler için adalet istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan ve büyükelçiliklerden yardım istiyorum. Eşimin hayatını çok ucuz şekilde aldılar. Adalet istiyorum" dedi.