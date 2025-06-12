Evinin altına atölye kurdu: 15 yılda 27 tarihi geminin maketini yaptı

Yaptığı maketlerin parçalarının büyük çoğunluğunu atölyesinde ürettiğini belirten Demirci, "Malzeme olarak, ahşap, plastik ve metal kullanıyorum. Bazılarını şekillendirme sonucu elde edebiliyorum. Bazılarını da döküm yaparak elde edebiliyorum. Gerçek bir tekne nasıl yapılıyorsa aynı şekilde makette de omurgasını hazırlıyorsunuz. Malzeme bulmak çok kolay değil; çünkü bu ölçeğe göre bulmak zor. Karadeniz gemisinin yapımı 18 ayımı aldı; çünkü çok detaylı bir gemi. İlgilenen insanlar çok hayretle bakıyorlar. ‘Nasıl bu kadar sabır gösteriyorsun' diye soruyorlar. İşin aslı orada, sabır göstererek öğreniyorsun" dedi.





Gemilerin çizimlerinin bir kısmını İstanbul'da Deniz Müzesi Komutanlığı'ndan bir kısmını Mersin ve İstanbul'da bulunan Model Müzesi'nden, diğer çizimleri ise Fransa, Hollanda arşivlerinden ve maket ile uğraşan topluluklardan temin ettiğini belirterek, "Örneğin Karadeniz gemisinin planlarını Hollanda'daki tersane arşivinden buldum. Kurtuluş gemisinin planlarını daha önce bu işle uğraşmış insanlardan geldi. Ve de fotoğraflardan faydalanarak yapıldı. Onun dışında mesela İnebolu Denk kayığının çizimlerini Fransız arşivinden buldum. Bunlar hikayesi olan kahraman gemiler" ifadelerini kullandı.