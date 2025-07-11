Fatih Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenledi

Vali Gül, sivil toplum kuruluşları ve müftülüğün koordinasyonunda binlerce hatim okunduğunu dile getiren Gül, "Burada da müftümüz hatim duasını yaptı. Bizler de il protokolü olarak buna katıldık. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Hain FETÖ terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerini lanet ediyoruz. Allah milletimize, devletimize güç kuvvet versin. Allah milletimizin, devletimizin birliğini, beraberliğini daim etsin" diye konuştu.