Fatih'te bina duvarı çöktü: Molozlar arasından tarihi mezar taşı çıktı

Bektaş, "Bu bölgede 1957-58'ler, o tarihlerde Adnan Menderes zamanında büyük bir yapılaşma oldu. Büyük meydan arazileri açıldı ve çalışmalar yapıldı. Muhtemeldir ki o dönemde de yapılmış olabilir. Bir tık öncesine de işaret etmiş olabilir ama burada mezarlıkların bulunması çok normal. Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminde bu hem ticaret aksı hem yerleşim noktası, hem de padişahlığın en önemli rotası burası. O yüzden buradaki mezarlıklar beni şaşırtmadı açıkçası" dedi.