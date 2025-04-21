Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Filistin'i destekleyip İmamoğlu'nu eleştirdiği için linç yiyen Metin Yıldız açtı ağzını yumdu gözünü

Filistin'i destekleyip İmamoğlu'nu eleştirdiği için linç yiyen Metin Yıldız açtı ağzını yumdu gözünü

13:0521/04/2025, الإثنين
G: 21/04/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

Daha önce Ekrem İmamoğlu ile ilgili attığı eleştirel tweet yüzünden yerden yere vurulan oyuncu Metin Yıldız, bu kez de Filistin'e destek verdiği için aynı muameleyi gördü. Kendisini eleştirenlere seslenen Metin Yıldız, ''Sizden olmayana küfür ederseniz, aşağılarsanız, doğruya doğru yanlışa yanlış demezseniz, kaybetmeye mahkumsunuz'' ifadelerini kullandı.

“Çok Güzel Hareketler Bunlar”da daha çok M. Ali Birand taklidiyle bilinen Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra kendisine “niye desteklemiyorsun” diyenlere; “Çok yoğunum” cevabıyla gündeme gelmişti. Geçmişte İmamoğlu ile yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Yıldız, her türlü desteği verdiği İmamoğlu'na, ihtiyacı olduğunda kendisini ''Çok yoğunum'' diyerek kabul etmediğini söylemişti.

Bu sözleri sonrası takipçileri tarafından linç yiyen Metin Yıldız, yine bir linçle karşı karşıya. Yıldız, Filistin için yaptığı paylaşımların altına ''Kendi ülkenle ilgilen sana ne Filistin'den?'' yazanlara attığı tweetle cevap verdi.

Düşünce özgürlüğü ve fikir özgürlüğü adı altında kendisinden olmayanlara tahammül edemeyenlere seslenen Metin Yıldız, ''Sizden olmayana küfür ederseniz, aşağılarsanız, doğruya doğru yanlışa yanlış demezseniz, kaybetmeye mahkumsunuz.'' ifadelerini kullandı.

#metin yıldız
#filistin
#ekrem imamoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sistina Şapeli nedir?