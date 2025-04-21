Filistin'i destekleyip İmamoğlu'nu eleştirdiği için linç yiyen Metin Yıldız açtı ağzını yumdu gözünü

Daha önce Ekrem İmamoğlu ile ilgili attığı eleştirel tweet yüzünden yerden yere vurulan oyuncu Metin Yıldız, bu kez de Filistin'e destek verdiği için aynı muameleyi gördü. Kendisini eleştirenlere seslenen Metin Yıldız, ''Sizden olmayana küfür ederseniz, aşağılarsanız, doğruya doğru yanlışa yanlış demezseniz, kaybetmeye mahkumsunuz'' ifadelerini kullandı.

1 /4 “Çok Güzel Hareketler Bunlar”da daha çok M. Ali Birand taklidiyle bilinen Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra kendisine “niye desteklemiyorsun” diyenlere; “Çok yoğunum” cevabıyla gündeme gelmişti. Geçmişte İmamoğlu ile yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Yıldız, her türlü desteği verdiği İmamoğlu'na, ihtiyacı olduğunda kendisini ''Çok yoğunum'' diyerek kabul etmediğini söylemişti.

2 /4 Bu sözleri sonrası takipçileri tarafından linç yiyen Metin Yıldız, yine bir linçle karşı karşıya. Yıldız, Filistin için yaptığı paylaşımların altına ''Kendi ülkenle ilgilen sana ne Filistin'den?'' yazanlara attığı tweetle cevap verdi.

3 /4 Düşünce özgürlüğü ve fikir özgürlüğü adı altında kendisinden olmayanlara tahammül edemeyenlere seslenen Metin Yıldız, ''Sizden olmayana küfür ederseniz, aşağılarsanız, doğruya doğru yanlışa yanlış demezseniz, kaybetmeye mahkumsunuz.'' ifadelerini kullandı.