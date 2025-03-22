Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, vefat etti.
Acı haber, Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
Yapılan açıklamada "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele diyordu. Usta sanatçı, 13 Ocak Pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti.
Tedavi görüyordu
Akın 1 Eylül 2024’ten bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi görüyordu.
Yıldız oyuncu daha önce kanser tedavisi de görmüştü.
Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.
Filiz Akın kimdir?
Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı bir terzi olan Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonkarahisarlı bir kadı olan Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkez asıllıdır. Filiz Akın, 3 yaşına kadar babasının çalıştığı Beypazarı'nda yaşadı. 5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara Kızılay'daki Sarar İlkokulunda tamamladı. Ailesi, o 7 yaşındayken boşandı.