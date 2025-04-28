Fırsatçıların ürünleri satışa kapatıldı: Anormal fiyat artışı anında tespit ediliyor

Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağıran Çevikoğlu, sektör olarak kendi önlemlerini de aldıklarının altını çizdi. Çevikoğlu, şunları söyledi: "Bu tür afet anlarında maalesef fırsatçılar da ortaya çıkabiliyor. Biz de tüketicileri bu fırsatçılara karşı korumak için çeşitli önlemleri şimdiden hayata geçirdik.Örneğin biz PttAVM bünyesinde beş personelden oluşan bir komite kurduk. Acil durum ihtiyaçlarına ilişkin ürünler bu komite tarafından anlık takip ediliyor. Fiyat artışlarında bir anormallik tespit edildiği anda söz konusu ürün satışa hemen kapatılıyor. Böylece çok kısa süre içerisinde aslında mağduriyetin de önüne geçmiş olduk ve fırsatçılara bu anlamda geçit vermedik.