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Gamze Özçelik Gazze'de ekmek fırını açtı: İnsanlık dramına kulağını tıkayan ünlülere ders niteliğinde

Gamze Özçelik Gazze'de ekmek fırını açtı: İnsanlık dramına kulağını tıkayan ünlülere ders niteliğinde

09:5915/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gazze'de yaşayan halk, üzerlerine bombalar yağdırılırken, aylardır açlık ve susuzlukla hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail'in ihlal ettiği ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'de her türlü hayati ihtiyacın temini oldukça zorlaştı. Bölgede bulunan stokların da tükenme noktasına gelmesiyle birlikte Umuda Koşanlar Derneği harekete geçti. Gamze Özçelik ve ekibi, Gazze'de kurduğu fırınla Filistinliler için gerçekten 'umut' oldu.

İsrail'in katliamına maruz kalan Gazze, aylardır açlığa, susuzluğa mahkum edildi. Dünyada birçok ünlü bu zulme sessiz kalırken Gamze Özçelik, Gazzeli vatandaşlar için mücadele ediyor.

Bölgede bulunan stokların da tükenme noktasına gelmesiyle birlikte Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği harekete geçti.

Zulüm altında, zor şartlarda üretime devam ettiklerini söyleyen Özçelik, "Bölgede açtığımız ekmek fırınıyla Gazze'deki kardeşlerimize taze ekmek dağıtıyoruz" dedi.



Dünyanın bir çok ülkesindeki insanlara yardım ulaştıran Gamze Özçelik, bugüne kadar binlerce insanın dünyasına ve binlerce çocuğun kalbine dokundu.

Dernek tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim eden Özçelik, bu anları sık sık sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşıyor.


Gamze Özçelik, Kamerun’da su kuyusu açarak, İdlib’de savaş mağduru olan çocukların ya da dünyanın herhangi bir yerindeki yetimlerin yardımına koşarak onlara umut ışığı olmaya devam ediyor.

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