Gassal'da Narin göndermesi: TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve Ahmet Kural galada gözyaşlarını tutamadı

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Gassal dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ile 5 aylık hamile eşi avukat Gizem Kural galada Narin'e atıfta bulunulan sahnede gözyaşlarını tutamadı.
24 Mayıs 2025 Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak Gassal 2. sezon öncesi ekip, görkemli bir gala gecesinde bir araya geldi. TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanacak dizinin yeni bölümleri kadar, gecede yaşananlar da şimdiden gündeme bomba gibi düştü.
Gassal dizisinin 2. sezon gala gecesinde Narin ve hikâyesi yarım kalan tüm çocuklara ithaf edilen sahne duygu seli yaşattı.
TRT Genel Mudürü Zahid Sobacı, dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ile 5 aylık hamile eşi avukat Gizem Kural gözyaşlarını tutamadı.
Grand Cevahir Otel’de düzenlenen galada 24 Mayıs itibariyle yayınlanacak dizinin ilk 3 bölümünden oluşan özel bir kolaj yayınlandı. Selçuk Aydemir’in yönettiği dizinin yeni sezonunda Gassal Baki’ye hayat veren Ahmet Kural’a kadın gassal Nihan’a hayat veren Hande Soral eşlik ediyor. Dizinin komedisi kadar dramatik sahneleri öne çıkıyor.