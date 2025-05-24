Gassal'da Narin göndermesi: TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve Ahmet Kural galada gözyaşlarını tutamadı

24 Mayıs 2025 Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak Gassal 2. sezon öncesi ekip, görkemli bir gala gecesinde bir araya geldi. TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanacak dizinin yeni bölümleri kadar, gecede yaşananlar da şimdiden gündeme bomba gibi düştü.